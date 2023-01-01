Кадкина всякий знает (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Солдат возвращается с фронта с младенцем на руках, и ни соседи, ни жена не верят, что ребенок — подкидыш. Советское драмеди «Кадкина всякий знает» — фильм с Георгием Бурковым о доброте и милосердии.



После тяжелых военных лет Кузьма Кадкин наконец возвращается в родную деревню — целый и невредимый, но не один. С ним — чужой младенец. О нем Кадкину только и остается, что сконфуженно рассказать странную историю: будто бы мать ребенка не успела на поезд на последнем перегоне. Однако его словам никто не верит — ни односельчане, помнящие его разгульную жизнь до войны, ни четверо собственных детей. Но больше всех сомневается его жена, в глазах которой читается и боль, и горечь, и непонимание...



Сможет ли Кадкин добиться, чтобы ему поверили? И примет ли его жена? Расскажет фильм «Кадкина всякий знает», смотреть онлайн который можно на Wink.



Кадкина всякий знает смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.