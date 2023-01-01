Кадкина всякий знает (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Солдат возвращается с фронта с младенцем на руках, и ни соседи, ни жена не верят, что ребенок — подкидыш. Советское драмеди «Кадкина всякий знает» — фильм с Георгием Бурковым о доброте и милосердии.
После тяжелых военных лет Кузьма Кадкин наконец возвращается в родную деревню — целый и невредимый, но не один. С ним — чужой младенец. О нем Кадкину только и остается, что сконфуженно рассказать странную историю: будто бы мать ребенка не успела на поезд на последнем перегоне. Однако его словам никто не верит — ни односельчане, помнящие его разгульную жизнь до войны, ни четверо собственных детей. Но больше всех сомневается его жена, в глазах которой читается и боль, и горечь, и непонимание...
Сможет ли Кадкин добиться, чтобы ему поверили? И примет ли его жена?
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- ЕФАктриса
Елена
Фетисенко
- Актриса
Майя
Булгакова
- БНАктёр
Борис
Новиков
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ВКАктриса
Варвара
Каргашева
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- ИШАктёр
Иван
Шарин
- ВЛАктриса
Вера
Липсток
- ПВСценарист
Павел
Васильев
- КБПродюсер
Камил
Байгильдин
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- Актриса дубляжа
Светлана
Крючкова
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- НЛХудожник
Н.
Лев
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- АЧОператор
Александр
Чечулин
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков