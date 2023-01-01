Wink
Кадкина всякий знает
Актёры и съёмочная группа фильма «Кадкина всякий знает»

Актёры

Георгий Бурков

АктёрКузьма Кадкин
Людмила Зайцева

АктрисаПелагея Кадкина
Елена Фетисенко

Актрисадевчушка
Майя Булгакова

АктрисаНюрка
Борис Новиков

Актёркум
Степан Крылов

Актёрпроводник
Варвара Каргашева

АктрисаВалерьяна
Юрий Дубровин

АктёрМатвей
Иван Шарин

Актёрстарик
Вера Липсток

Актрисадоктор

Сценаристы

Павел Васильев

Сценарист

Продюсеры

Камил Байгильдин

Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Светлана Крючкова

Актриса дубляжа

Художники

Валерий Юркевич

Художник
Н. Лев

Художник
Нелли Лев

Художница

Монтажёры

Анна Бабушкина

Монтажёр

Операторы

Александр Чечулин

Оператор

Композиторы

Игорь Цветков

Композитор