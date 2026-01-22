Расследование
Расследование

Расследование (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, Расследование
Криминал68 мин12+
О фильме

Рецидивист Воробьёв спланировал ограбление ювелирного отдела универмага, а сам удалился на отсидку в колонию, чтобы обеспечить себе алиби. Чемоданчик с золотыми украшениями на сумму более чем 300.000 рублей (в масштабах того времени) подельщики припрятали. Однако потом его не оказалось на месте, а соучастники ограбления стали погибать один за другим.

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

