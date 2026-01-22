Расследование (фильм, 1980) смотреть онлайн
Рецидивист Воробьёв спланировал ограбление ювелирного отдела универмага, а сам удалился на отсидку в колонию, чтобы обеспечить себе алиби. Чемоданчик с золотыми украшениями на сумму более чем 300.000 рублей (в масштабах того времени) подельщики припрятали. Однако потом его не оказалось на месте, а соучастники ограбления стали погибать один за другим.
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Рык
- Актёр
Андрей
Мягков
- Актёр
Владимир
Самойлов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- АМАктёр
Александр
Мартынов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Михаил
Кононов
- Актёр
Владимир
Носик
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ИКАктёр
Игорь
Косухин
- ЛГАктриса
Людмила
Гладунко
- СКАктриса
Светлана
Коновалова
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ЕВАктриса
Елена
Водолазова
- ММСценарист
Михаил
Маклярский
- ИБОператор
Игорь
Богданов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев