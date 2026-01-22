Расследование (фильм, 1980) смотреть онлайн

Рецидивист Воробьёв спланировал ограбление ювелирного отдела универмага, а сам удалился на отсидку в колонию, чтобы обеспечить себе алиби. Чемоданчик с золотыми украшениями на сумму более чем 300.000 рублей (в масштабах того времени) подельщики припрятали. Однако потом его не оказалось на месте, а соучастники ограбления стали погибать один за другим.

