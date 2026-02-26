Прощание
Прощание

Прощание (сериал, 1981) смотреть онлайн

1981, Прощание 1 сезон
Драма12+
О сериале

Для строительства ГЭС островная деревня Матёра должна быть затоплена. Немногочисленные её обитатели готовятся к переселению и, каждый по-своему, прощаются с родными местами.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

