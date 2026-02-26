Прощание (сериал, 1981) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1981, Прощание. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
О сериале
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Алексей
Петренко
- ЛКАктёр
Леонид
Крюк
- ВЯАктёр
Вадим
Яковенко
- ДЛАктёр
Денис
Луппов
- Актриса
Майя
Булгакова
- НГАктриса
Найдан
Гендунова
- АКАктриса
Анна
Кустова
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- НПАктриса
Надежда
Погоришная
- ИБАктёр
Игорь
Безяев
- ГКСценарист
Герман
Климов
- ВРСценарист
Валентин
Распутин
- ЛШСценарист
Лариса
Шепитько
- РТСценарист
Рудольф
Тюрин
- ВПХудожник
Виктор
Петров
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- АРОператор
Алексей
Родионов
- ЮСОператор
Юрий
Схиртладзе
- СТОператор
Сергей
Тараскин
- ВАКомпозитор
Вячеслав
Артемов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке