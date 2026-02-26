Прощание. Сезон 1. Серия 2
Прощание
1-й сезон
2-я серия

Прощание (сериал, 1981) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1981, Прощание. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
Для строительства ГЭС островная деревня Матёра должна быть затоплена. Немногочисленные её обитатели готовятся к переселению и, каждый по-своему, прощаются с родными местами.

СССР
Драма
66 мин / 01:06

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

