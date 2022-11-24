Похороны Сталина (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

1953 год. Москва прощается с вождем. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге… Но Эля нелепо погибает. Так у Жени начинается другая, взрослая жизнь…

