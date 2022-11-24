Похороны Сталина
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Похороны Сталина

Похороны Сталина (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

6.51990, Похороны Сталина
Драма, Мелодрама102 мин18+

О фильме

1953 год. Москва прощается с вождем. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведенные в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге… Но Эля нелепо погибает. Так у Жени начинается другая, взрослая жизнь…

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похороны Сталина»