Похороны Сталина (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
6.51990, Похороны Сталина
Драма, Мелодрама102 мин18+
О фильме
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЕЕРежиссёр
Евгений
Евтушенко
- Актёр
Денис
Константинов
- ЕПАктёр
Евгений
Платохин
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- АТАктёр
Альберт
Тоддл
- Актёр
Алексей
Баталов
- МКАктриса
Марина
Калиниченко
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Михаил
Жигалов
- СКАктёр
Савва
Кулиш
- ЕЕАктёр
Евгений
Евтушенко
- ЕЕСценарист
Евгений
Евтушенко
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- АИОператор
Анатолий
Иванов
- Композитор
Чарльз
Чаплин
- ИНКомпозитор
Игорь
Назарук