Биография

Денис Константинов — российский актер театра и кино, продюсер. Родился в Тюмени 30 декабря 1971 года. После окончания школы кинодеятель поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных, а в 1990-м прошел конкурс в театральный вуз. Уже будучи студентом первого курса, Денис играл на сцене Малого театра. Также актер участвовал в спектаклях петербургских театров. С 2013 года начал продюсировать сериалы. В числе его работ можно найти ленты «Ваша честь», «Истребители», «Операция Мухаббат» и «Убить Сталина». В актерском портфолио Дениса Константинова около трех десятков проектов. Дебютной работой в его фильмографии стала ведущая роль в полнометражной картине «Похороны Сталина» 1990 года. Также он играл в многосерийных кинокартинах «СМЕРШ», «Истребители: Последний бой», «Мата Хари», «Холодные берега» и «Легавый».