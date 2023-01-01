Обочина (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Отслужив в армии, Ленька Парасочка вернулся в родной город и устроился в автопарк, решив пойти по стопам отца. В первый же рабочий день он подвозит девушку, даже не подозревая как сильно изменится его жизнь после этой встречи.
Обочина смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- АЖАктёр
Анатолий
Жигарь
- ЛДАктриса
Людмила
Дребнёва
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ЕКАктриса
Елена
Ковалева
- ЕКАктриса
Евгения
Кравченко
- ТЛАктёр
Т.
Лагун
- ВМАктёр
Виктор
Мирошниченко
- ФКСценарист
Федор
Конев
- АКХудожница
А.
Кавецкая
- ЭСОператор
Эдуард
Садриев