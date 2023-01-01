Обочина
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Обочина

Обочина (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.71978, Обочина
Драмы89 мин16+

Сюжет

Отслужив в армии, Ленька Парасочка вернулся в родной город и устроился в автопарк, решив пойти по стопам отца. В первый же рабочий день он подвозит девушку, даже не подозревая как сильно изменится его жизнь после этой встречи.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.5 IMDb