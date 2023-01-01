Обочина (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отслужив в армии, Ленька Парасочка вернулся в родной город и устроился в автопарк, решив пойти по стопам отца. В первый же рабочий день он подвозит девушку, даже не подозревая как сильно изменится его жизнь после этой встречи.



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