Недопесок Наполеон III (фильм, 1978) смотреть онлайн

Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему мальчику все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам.

