Недопесок Наполеон III (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.91978, Недопесок Наполеон III
Семейный61 мин18+
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О фильме
Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему мальчику все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бочаров
- Актриса
Майя
Булгакова
- МСАктёр
Максим
Сидоров
- Актриса
Светлана
Светличная
- АЯАктёр
Александр
Январев
- ЛИАктриса
Людмила
Иванова
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- ГБАктриса
Галина
Булкина
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- ЭБСценарист
Эдуард
Бочаров
- ЮКСценарист
Юрий
Коваль
- ИЗПродюсер
Игорь
Зуев
- СРПродюсер
Станислав
Рожков
- ХТОператор
Христофор
Трандафилов
- БККомпозитор
Борис
Карамышев