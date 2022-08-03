Недопесок Наполеон III
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Недопесок Наполеон III

Недопесок Наполеон III (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.91978, Недопесок Наполеон III
Семейный61 мин18+

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О фильме

Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему мальчику все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам.

Страна
СССР
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Недопесок Наполеон III»