Герои фильма — студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от стен родного дома. Им предстоит каждый день сдавать экзамены как перед педагогами, не первый год работающими в школе, так и перед ребятами — очень трудно будущему учителю завоевать авторитет.

