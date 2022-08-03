Это мы не проходили
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Это мы не проходили

Это мы не проходили (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

9.21975, Это мы не проходили
Драма93 мин18+

О фильме

Герои фильма — студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от стен родного дома. Им предстоит каждый день сдавать экзамены как перед педагогами, не первый год работающими в школе, так и перед ребятами — очень трудно будущему учителю завоевать авторитет.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb