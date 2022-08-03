Это мы не проходили (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.21975, Это мы не проходили
Драма93 мин18+
О фильме
Герои фильма — студенты педвуза, которые отправляются на практику далеко от стен родного дома. Им предстоит каждый день сдавать экзамены как перед педагогами, не первый год работающими в школе, так и перед ребятами — очень трудно будущему учителю завоевать авторитет.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ТКАктриса
Татьяна
Канаева
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- ИКАктриса
Ирина
Калиновская
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- НЗАктриса
Нина
Зоткина
- Актёр
Роман
Ткачук
- НЗАктриса
Наталья
Защипина
- ИФСценарист
Илья
Фрэз
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель