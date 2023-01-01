Биография

Татьяна Канаева — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Дзержинске 7 июня 1948 года. Работала над озвучиванием и дубляжом множества мультфильмов и художественных фильмов. Будучи очень живой и подвижной девочкой, будущая артистка с детства поняла, что театр — ее будущее. Еще в школе она с подругами записалась в театральный кружок под руководством известной в их городе актрисы Евдокии Белянкиной. Ее преподаватели отмечали, как девушка легко могла вживаться в роли. После она поступила в Горьковское театральное училище на курс легендарного Николая Хлибко. За свою долгую и плодотворную карьеру у Татьяны Канаевой было множество интересных и колоритных ролей. Во время обучения в вузе актриса уже получала эпизодические небольшие роли в театре, а после окончания уже начала полноценную актерскую карьеру в театрах Горького, Ростова-на-Дону, в Театре им. Моссовета и Московском ТЮЗе. Советский зритель помнит ее трогательного Маленького принца в «Жизнь Сент-Экзюпери» и смешную Красную Шапочку в одноименной пьесе Евгения Шварца. В фильмах Канаева снималась немного, но это были красивые и запоминающиеся роли: в фильме «Это мы не проходили» она сыграла наравне с Татьяной Пельтцер и Евгением Весником, а в известном фильме «Сицилийская защита» — в паре с Александром Абдуловым и Александром Пашутиным.