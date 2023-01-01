Кольца Альманзора
Wink
Детям
Кольца Альманзора

Кольца Альманзора (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.51977, Кольца Альманзора
Фэнтези, Боевики60 мин12+

Сюжет

Королева Януария II переживает за будущее своих дочерей – недостаточно доброй Августы и не слишком умной Алели. Волшебник Альманзор даeт Януарии два оловянных кольца (для одной из принцесс и еe жениха), способных даровать своим владельцам то, чего им не хватает. Затем чародей предлагает девушкам выбрать между золотым и оловянным перстнем. Жадная Августа берeт драгоценность, а наивная Алели – обычное олово. На следующий день она встречает садовника Зензивера. Достанется ли ему второе кольцо?

Кольца Альманзора смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb