Кольца Альманзора (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Королева Януария II переживает за будущее своих дочерей – недостаточно доброй Августы и не слишком умной Алели. Волшебник Альманзор даeт Януарии два оловянных кольца (для одной из принцесс и еe жениха), способных даровать своим владельцам то, чего им не хватает. Затем чародей предлагает девушкам выбрать между золотым и оловянным перстнем. Жадная Августа берeт драгоценность, а наивная Алели – обычное олово. На следующий день она встречает садовника Зензивера. Достанется ли ему второе кольцо?



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