Кольца Альманзора (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.51977, Кольца Альманзора
Фэнтези, Боевики60 мин12+
Сюжет
Королева Януария II переживает за будущее своих дочерей – недостаточно доброй Августы и не слишком умной Алели. Волшебник Альманзор даeт Януарии два оловянных кольца (для одной из принцесс и еe жениха), способных даровать своим владельцам то, чего им не хватает. Затем чародей предлагает девушкам выбрать между золотым и оловянным перстнем. Жадная Августа берeт драгоценность, а наивная Алели – обычное олово. На следующий день она встречает садовника Зензивера. Достанется ли ему второе кольцо?
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Исторические, Боевики, Фэнтези
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- Актёр
Михаил
Кононов
- Актриса
Валентина
Талызина
- ЛДАктриса
Людмила
Дмитриева
- БИАктёр
Борис
Иванов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Роман
Ткачук
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- ВФАктёр
Владимир
Фёдоров
- ВВСценарист
Валентин
Виноградов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов