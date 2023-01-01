WinkДетямКольца АльманзораАктёры и съёмочная группа фильма «Кольца Альманзора»
Актёры и �съёмочная группа фильма «Кольца Альманзора»
Режиссёры
Актёры
Актрисапринцесса Алели
Светлана Смирнова
Актёрсадовник Зензивер
Михаил Кононов
Актрисавдовствующая королева Януария II
Валентина Талызина
Актрисапринцесса Августа
Людмила Дмитриева
Актёрпремьер-министр Интригио
Борис Иванов
Актёрволшебник Альманзор
Федор Никитин
АктёрАбалдон
Виктор Павлов
Актёрпринц Альдебаран
Роман Ткачук
Актёрпредводитель пиратов Мухамиэль
Леонид Каневский
Актёркарлик