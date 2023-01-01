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Детям
Кольца Альманзора
Актёры и съёмочная группа фильма «Кольца Альманзора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кольца Альманзора»

Режиссёры

Игорь Вознесенский

Игорь Вознесенский

Режиссёр

Актёры

Светлана Смирнова

Светлана Смирнова

Актрисапринцесса Алели
Михаил Кононов

Михаил Кононов

Актёрсадовник Зензивер
Валентина Талызина

Валентина Талызина

Актрисавдовствующая королева Януария II
Людмила Дмитриева

Людмила Дмитриева

Актрисапринцесса Августа
Борис Иванов

Борис Иванов

Актёрпремьер-министр Интригио
Федор Никитин

Федор Никитин

Актёрволшебник Альманзор
Виктор Павлов

Виктор Павлов

АктёрАбалдон
Роман Ткачук

Роман Ткачук

Актёрпринц Альдебаран
Леонид Каневский

Леонид Каневский

Актёрпредводитель пиратов Мухамиэль
Владимир Фёдоров

Владимир Фёдоров

Актёркарлик

Сценаристы

Валентин Виноградов

Валентин Виноградов

Сценарист

Продюсеры

Юрий Обухов

Юрий Обухов

Продюсер

Операторы

Александр Рыбин

Александр Рыбин

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор