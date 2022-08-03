Отчий дом (фильм, 1959) смотреть онлайн
9.51959, Отчий дом
Драма94 мин18+
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О фильме
Девушка Таня узнает, что ее семья – на самом деле приемная. Родная мать потеряла ее во время Великой Отечественной войны. Таня решает с ней познакомиться и приезжает в деревню, где ей, выросшей в интеллигентной московской среде, все кажется чужим и странным. Постепенно, заводя новые знакомства и привыкая к колхозному образу жизни, девушка проникается симпатией к местным жителям и даже влюбляется в председателя – бывшего фронтовика Сергея Ивановича.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лев
Кулиджанов
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ЛМАктриса
Людмила
Марченко
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ПКАктёр
Петр
Кирюткин
- ПААктёр
Петр
Алейников
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- ЮААктёр
Юрий
Архипцев
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- ПКОператор
Петр
Катаев