Отчий дом (фильм, 1959) смотреть онлайн

Девушка Таня узнает, что ее семья – на самом деле приемная. Родная мать потеряла ее во время Великой Отечественной войны. Таня решает с ней познакомиться и приезжает в деревню, где ей, выросшей в интеллигентной московской среде, все кажется чужим и странным. Постепенно, заводя новые знакомства и привыкая к колхозному образу жизни, девушка проникается симпатией к местным жителям и даже влюбляется в председателя – бывшего фронтовика Сергея Ивановича.

