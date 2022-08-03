Отчий дом
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Отчий дом

Отчий дом (фильм, 1959) смотреть онлайн

9.51959, Отчий дом
Драма94 мин18+

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О фильме

Девушка Таня узнает, что ее семья – на самом деле приемная. Родная мать потеряла ее во время Великой Отечественной войны. Таня решает с ней познакомиться и приезжает в деревню, где ей, выросшей в интеллигентной московской среде, все кажется чужим и странным. Постепенно, заводя новые знакомства и привыкая к колхозному образу жизни, девушка проникается симпатией к местным жителям и даже влюбляется в председателя – бывшего фронтовика Сергея Ивановича.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb