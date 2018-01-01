Wink
Фильмы
Отчий дом
Актёры и съёмочная группа фильма «Отчий дом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отчий дом»

Режиссёры

Лев Кулиджанов

Лев Кулиджанов

Режиссёр

Актёры

Вера Кузнецова

Вера Кузнецова

АктрисаНаталия Авдеевна
Людмила Марченко

Людмила Марченко

АктрисаТаня
Валентин Зубков

Валентин Зубков

АктёрСергей Иванович
Николай Новлянский

Николай Новлянский

Актёрдед Авдей
Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

АктрисаСтепанида
Люсьена Овчинникова

Люсьена Овчинникова

АктрисаНюрка
Петр Кирюткин

Петр Кирюткин

АктёрМокеич
Петр Алейников

Петр Алейников

АктёрФёдор
Елена Максимова

Елена Максимова

АктрисаМакариха
Юрий Архипцев

Юрий Архипцев

Актёр

Художники

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Художница

Монтажёры

Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр

Операторы

Петр Катаев

Петр Катаев

Оператор