Хмурое утро (фильм, 1959) смотреть онлайн

1959, Хмурое утро
Драма109 мин12+
О фильме

Третий фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хмурое утро»