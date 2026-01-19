Хмурое утро (фильм, 1959) смотреть онлайн
1959, Хмурое утро
Драма109 мин12+
О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГРРежиссёр
Григорий
Рошаль
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- Актриса
Майя
Булгакова
- БААктёр
Борис
Андреев
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- НКАктриса
Наталья
Кустинская
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ССАктёр
Семён
Свашенко
- ПВАктёр
Павел
Винников
- ВМАктёр
Виталий
Матвеев
- ЗРАктриса
Зоя
Русина
- ЛЗАктриса
Л.
Зайцева
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ВЯАктёр
Виктор
Яковлев
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ЛКОператор
Леонид
Косматов
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кабалевский