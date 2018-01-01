Wink
Фильмы
Хмурое утро
Актёры и съёмочная группа фильма «Хмурое утро»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хмурое утро»

Режиссёры

Григорий Рошаль

Режиссёр

Актёры

Руфина Нифонтова

Актриса
Нина Веселовская

Актриса
Вадим Медведев

Актёр
Николай Гриценко

Актёр
Майя Булгакова

Актриса
Борис Андреев

Актёр
Виктор Авдюшко

Актёр
Наталья Кустинская

Актриса
Нонна Мордюкова

АктрисаМатрёна
Любовь Соколова

Актриса
Семён Свашенко

Актёр
Павел Винников

АктёрЛенин
Виталий Матвеев

АктёрМахно
Зоя Русина

Актриса
Л. Зайцева

Актриса
Владимир Белокуров

АктёрЛёва Задов
Виктор Яковлев

АктёрМельшин

Сценаристы

Борис Чирсков

Сценарист
Алексей Толстой

Сценарист

Операторы

Леонид Косматов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Кабалевский

Композитор