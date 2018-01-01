Биография

Виталий Матвеев – советский и российский актер, который прославился яркими второстепенными ролями в ряде популярных кинофильмов. Появился на свет 1 января 1936 года в одном из маленьких поселков Кировской области. Врожденный артистизм Виталия помог ему с легкостью поступить во ВГИК. Интересно, что на одном курсе с будущим актером Виталием Матвеевым учились Людмила Гурченко и Наталья Фатеева. Практически сразу же после окончания учебы он начал сотрудничать с киностудией «Ленфильм». Основным периодом активности актера стали 60-е и 70-е годы. В это время вышли самые известные фильмы Виталия Матвеева, среди которых: «Хмурое утро», «Повесть о молодоженах», «В огне брода нет», «Даурия», «Объяснение в любви» и другие. В 80-х годах актер чуть реже появлялся на экранах, поскольку активно участвовал в политической жизни Ленинграда, выступая в качестве доверенного лица депутата Николая Иванова. 90-е годы оказались значимыми для двух ролей Виталия Матвеева. Это были работы в сериале «Аляска Кид» и легендарном фильме «Брат». В дальнейшем актер некоторое время занимался общественной деятельностью, входил в Союз кинематографистов, но годы постепенно брали свое. 2 октября 2010 года Виталий Матвеев скончался и был похоронен рядом с родителями в Кирово-Чепецке.