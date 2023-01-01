Комиссар (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драма Александра Аскольдова с Нонной Мордюковой и Роланом Быковым о комиссаре Вавиловой, которая во время Гражданской войны вынуждена остановиться в бедной еврейской семье, чтобы родить сына. После съемок Аскольдова признали профнепрегодным, фильм пролежал на полке до 1987 года, но после картину ждал невероятный успех на Берлинском кинофестивале. По решению командира Козырева комиссар батальона Клавдия Вавилова остается в маленьком украинском городе, через который проходит ее полк. Все дело в том, что вскоре должна подойти к концу ее неожиданная беременность. Вавилову поселяют в дом Магазанниковых, небогатой еврейской многодетной семьи. Жестянщик Ефим поначалу не рад женщине, но его жена Мария сочувствует ей. Постепенно между ними устанавливаются теплые отношения, которые помогают Вавиловой по-другому взглянуть на жизнь. Фильм «Комиссар» (1967) можно смотреть в хорошем качестве онлайн в видеосервисе Wink.



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