Анна Каренина
Актёры и съёмочная группа фильма «Анна Каренина»

Режиссёры

Александр Зархи

Режиссёр

Актёры

Татьяна Самойлова

АктрисаАнна Каренина
Николай Гриценко

АктёрКаренин
Василий Лановой

АктёрВронский
Юрий Яковлев

АктёрСтива Облонский
Борис Голдаев

АктёрКонстантин Левин
Анастасия Вертинская

АктрисаКитти
Ия Саввина

АктрисаДолли
Майя Плисецкая

Актрисакнягиня Бетси
Лидия Сухаревская

АктрисаЛидия Ивановна
Елена Тяпкина

Актрисакнягиня Мягкая
Софья Пилявская

Актрисаграфиня Вронская
Андрей Тутышкин

Актёрадвокат
Василий Сахновский

АктёрСерёжа
Анатолий Кубацкий

Актёркамердинер Капитоныч
Вера Бурлакова

Актриса
Александр Кайдановский

Актёр
Эрвин Кнаусмюллер

Актёруправляющий Вронского
Александр Костомолоцкий

Актёр
Валентин Кулик

Актёр
Анна Павлова

АктрисаАгафья Михайловна
Михаил Погоржельский

Актёр
Михаил Сидоркин

Актёр
Аркадий Цинман

Актёр
Г. Вац

Актёр
Юрий Волынцев

Актёр
Владимир Семаго

Актёр
Нина Делекторская

АктрисаКартасова
Валентина Лановая

Актрисаграфиня Мария Нордстон
Николай Сибейкин

Актёр
Мария Сапожникова

Актрисавдова задавленного поездом
Олег Смирнов

АктёрАлександр Вронский
Николай Кейль

Актёр
Виктор Матисен

Актёрлакей
Владимир Цоппи

АктёрКартасов
Евгений Гуров

Актёр
Семён Бардин

Актёр
Владимир Балон

Актёр
Иван Власов

Актёр
Лариса Жуковская

Актриса
Елена Муратова

Актриса
Людмила Семенова

Актриса
Павел Стрелин

Актёр
Николай Толкачёв

Актёр

Сценаристы

Василий Катанян

Сценарист
Александр Зархи

Сценарист
Лев Толстой

Сценарист

Операторы

Леонид Калашников

Оператор

Композиторы

Родион Щедрин

Композитор