WinkФильмыАнна КаренинаАктёры и съёмочная группа фильма «Анна Каренина»
Актёры и съёмочная группа фильма «Анна Каренина»
Режиссёры
Актёры
АктрисаАнна Каренина
Татьяна Самойлова
АктёрКаренин
Николай Гриценко
АктёрВронский
Василий Лановой
АктёрСтива Облонский
Юрий Яковлев
АктёрКонстантин Левин
Борис Голдаев
АктрисаКитти
Анастасия Вертинская
АктрисаДолли
Ия Саввина
Актрисакнягиня Бетси
Майя Плисецкая
АктрисаЛидия Ивановна
Лидия Сухаревская
Актрисакнягиня Мягкая
Елена Тяпкина
Актрисаграфиня Вронская
Софья Пилявская
Актёрадвокат
Андрей Тутышкин
АктёрСерёжа
Василий Сахновский
Актёркамердинер Капитоныч
Анатолий Кубацкий
Актриса
Вера Бурлакова
Актёр
Александр Кайдановский
Актёруправляющий Вронского
Эрвин Кнаусмюллер
Актёр
Александр Костомолоцкий
Актёр
Валентин Кулик
АктрисаАгафья Михайловна
Анна Павлова
Актёр
Михаил Погоржельский
Актёр
Михаил Сидоркин
Актёр
Аркадий Цинман
Актёр
Г. Вац
Актёр
Юрий Волынцев
Актёр
Владимир Семаго
АктрисаКартасова
Нина Делекторская
Актрисаграфиня Мария Нордстон
Валентина Лановая
Актёр
Николай Сибейкин
Актрисавдова задавленного поездом
Мария Сапожникова
АктёрАлександр Вронский
Олег Смирнов
Актёр
Николай Кейль
Актёрлакей
Виктор Матисен
АктёрКартасов
Владимир Цоппи
Актёр
Евгений Гуров
Актёр
Семён Бардин
Актёр
Владимир Балон
Актёр
Иван Власов
Актриса
Лариса Жуковская
Актриса
Елена Муратова
Актриса
Людмила Семенова
Актёр
Павел Стрелин
Актёр