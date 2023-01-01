Горожане (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Добрый и открытый московский таксист по прозвищу Батя может найти подход к каждому и по-настоящему любит свою работу. Целыми днями он возит пассажиров и слушает их истории, открывая для себя заново мир, так изменившийся для того, кто прошел войну. Из этих рассказов Батя делает вывод, что ценности и реалии сегодняшнего дня вызывают у него лишь горькую ухмылку и сожаления. А ведь у него самого подрастает дочь. В каком мире ей предстоит жить? Почему всe так переменилось?



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