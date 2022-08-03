Не может быть!
Wink
Фильмы
Не может быть!

Не может быть! (фильм, 1975) смотреть онлайн

9.61975, Не может быть!
Мелодрама, Комедия91 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности - всем том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не может быть!»