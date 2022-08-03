Женя, Женечка и «Катюша» (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Женя, Женечка и «Катюша»
Мелодрама, Военный80 мин12+

Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Арбата — сплошное недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна.

СССР
Военный, Комедия, Мелодрама
SD
80 мин / 01:20

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

