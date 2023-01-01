Биография

Павел Морозенко – актер дубляжа. Родился 5 июля 1939 года в Снежном. Удостоен почетного звания заслуженного артиста Украинской ССР. 14 июля 1991 г. трагически погиб. Детство будущего актера приходилось на военные годы. Окончив школу, он отправился в Киев обучаться актерскому мастерству в институте им. Карпенко-Карого. Благодаря успехам в учебе ему повезло попасть труппу Театра им. Ивана Франко, а также на студию им. Довженко. Он начал сниматься в небольших эпизодах и массовых сценах. В это же время он влюбился в Анну Лесную, которой спустя несколько месяцев сделал предложение. Вскоре у супругов родился сын. Дебют Павла Морозенко – роль русского моряка Романа в романтической мелодраме «Роман и Франческа». Благодаря этому образу он стал эталоном настоящего мужчины и обольстительным сердцеедом для миллионов советских женщин и наконец получил такую желаемую популярность. После этой картины предложения о съемках шли одно за другим. Одним из наиболее успешных фильмов Павла Морозенко стала трагикомедия «Женя, Женечка и \"катюша\"». Фильм-спектакль «Завтра была война» стал последней работой актера в кино. На протяжении всей актерской карьеры он принимал участие в озвучивании отечественных и зарубежных фильмов, таких как «Хан Аспарух», «Оружие Зевса», «Дорога в ад», «Братья по крови». Это далеко не весь список картин, персонажи которых говорили голосом великого актера."