Женщин обижать не рекомендуется (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Драма, Мелодрама81 мин18+

О фильме

В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый дар погибшего отца и решает возглавить компанию.

Первые шаги на ниве судостроительного бизнеса даются Вере Ивановне с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, по прозвищу Будильник, который когда-то, лет 20 тому назад, был в нее влюблен...

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

