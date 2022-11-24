Женщин обижать не рекомендуется (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый дар погибшего отца и решает возглавить компанию.



Первые шаги на ниве судостроительного бизнеса даются Вере Ивановне с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, по прозвищу Будильник, который когда-то, лет 20 тому назад, был в нее влюблен...

