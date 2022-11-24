Женщин обижать не рекомендуется (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
8.72000, Женщин обижать не рекомендуется
Драма, Мелодрама81 мин18+
О фильме
В автомобильной катастрофе погибает глава судоходной компании Иван Кириллов. Контрольный пакет акций компании он завешает своей дочери от первого брака, скромной учительнице математики Вере Ивановне. К великому огорчению сотрудников фирмы, она принимает столь щедрый дар погибшего отца и решает возглавить компанию.
Первые шаги на ниве судостроительного бизнеса даются Вере Ивановне с огромным трудом, но она не падает духом и возлагает большие надежды на помощь своего первого заместителя Саши, по прозвищу Будильник, который когда-то, лет 20 тому назад, был в нее влюблен...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВАРежиссёр
Валерий
Ахадов
- Актриса
Вера
Глаголева
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- Актёр
Владимир
Зельдин
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- АПАктёр
Александр
Потапов
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ЕГПродюсер
Евгений
Голынский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- ЕКМонтажёр
Елена
Клименко
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- ММКомпозитор
Марк
Минков