Мать Урагана (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В крестьянской усадьбе вдовы Агны Ветер праздник - вечер перед свадьбой её сына Василя. В суете приготовлений появляется некий Вощила - один из организаторов грядущего крестьянского восстания против бесчинств польского князя Радзивила. Василь Ветер поначалу занимает миролюбивую позицию, взывая к мирским радостям и прекращению всякого кровопролития. Но в этот момент во двор беспардонно врываются сборщики налогов Радзивилла. Этот эпизод становится поводом для того, чтобы Василь поддался уговорам Вощилы возглавить восстание...



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