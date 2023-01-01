Мать Урагана (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
7.81990, Мать Урагана
Драмы, Исторические98 мин12+
Сюжет
В крестьянской усадьбе вдовы Агны Ветер праздник - вечер перед свадьбой её сына Василя. В суете приготовлений появляется некий Вощила - один из организаторов грядущего крестьянского восстания против бесчинств польского князя Радзивила. Василь Ветер поначалу занимает миролюбивую позицию, взывая к мирским радостям и прекращению всякого кровопролития. Но в этот момент во двор беспардонно врываются сборщики налогов Радзивилла. Этот эпизод становится поводом для того, чтобы Василь поддался уговорам Вощилы возглавить восстание...
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Марухин
- Актриса
Людмила
Полякова
- АГАктёр
Александр
Гоманюк
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- Актёр
Александр
Филиппенко
- НКАктриса
Наталья
Кишова
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- АЖАктёр
Анатолий
Жук
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- ГОАктёр
Геннадий
Овсянников
- ЕШАктёр
Евгений
Шипило
- ВГСценарист
Владимир
Голованов
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- ОЯКомпозитор
Олег
Янченко