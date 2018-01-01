WinkОлег Янченко
Олег Янченко
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 18 июня 1939 г. (62 года)
- Дата смерти
- 12 января 2002 г.
Фильмография
Композитор
- 7.7
Мать Урагана1990, 98 минБесплатно
- 8.0
Наш бронепоезд1988
- 8.2
Сержант1988, 28 минБесплатно
- 8.6
Знак беды1986, 142 минБесплатно
- 6.7
Вызов1986, 79 минБесплатно
- 9.0
Паруса моего детства1982, 66 минБесплатно
- 8.8
Точка отсчета1979, 95 минБесплатно
- 8.3
Воскресная ночь1977, 94 минБесплатно
- 9.0
Кто я такой?1977, 7 минБесплатно
- 9.4
Бегемотик1975, 5 минБесплатно
- 8.6
Время ее сыновей1974