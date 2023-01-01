Воскресная ночь (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.11977, Воскресная ночь
Драмы, Криминал94 мин12+
Сюжет
В деревне произошла трагедия. Пьяный тракторист Степан в порыве ревности направил трактор на дом Алены, а ее жених Михась преградил ему дорогу своим трактором. При столкновении погиб Степан. Тяжело ранена Алена. Прокурор решает превратить дело в показательный процесс. Потрясенный случившимся Михась не снимает с себя вины. Но выездной суд оправдал подсудимого и вынес частные определения в адрес райисполкома, школы, правления колхоза и районной газеты.
Воскресная ночь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb