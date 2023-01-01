WinkФильмыВоскресная ночьАктёры и съёмочная группа фильма «Воскресная ночь»
Актёры и съём�очная группа фильма «Воскресная ночь»
Режиссёры
Актёры
АктёрГеоргий Максимович Новицкий
Пётр Вельяминов
АктёрФёдор Фомич Шупеня
Всеволод Платов
АктрисаНина Антоновна Зубрич
Людмила Зайцева
АктрисаОльга Юрьевна Манаева
Ольга Лысенко
АктёрДенис Иванович Размыслович
Анатолий Ромашин
АктёрВиктор Семенович Манаев
Юрий Горобец
АктёрТрубчак
Леонид Дьячков
АктёрВладимир Михайлович Криница
Альгимантас Масюлис
АктрисаАлена Матулевич
Елена Водолазова
АктёрМихась Добреневский