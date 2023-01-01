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Воскресная ночь
Актёры и съёмочная группа фильма «Воскресная ночь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воскресная ночь»

Режиссёры

Виктор Туров

Виктор Туров

Режиссёр

Актёры

Пётр Вельяминов

Пётр Вельяминов

АктёрГеоргий Максимович Новицкий
Всеволод Платов

Всеволод Платов

АктёрФёдор Фомич Шупеня
Людмила Зайцева

Людмила Зайцева

АктрисаНина Антоновна Зубрич
Ольга Лысенко

Ольга Лысенко

АктрисаОльга Юрьевна Манаева
Анатолий Ромашин

Анатолий Ромашин

АктёрДенис Иванович Размыслович
Юрий Го�робец

Юрий Горобец

АктёрВиктор Семенович Манаев
Леонид Дьячков

Леонид Дьячков

АктёрТрубчак
Альгимантас Масюлис

Альгимантас Масюлис

АктёрВладимир Михайлович Криница
Елена Водолазова

Елена Водолазова

АктрисаАлена Матулевич
Сергей Тюмин

Сергей Тюмин

АктёрМихась Добреневский

Операторы

Дмитрий Зайцев

Дмитрий Зайцев

Оператор

Композиторы

Олег Янченко

Олег Янченко

Композитор