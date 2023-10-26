Паруса моего детства
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Паруса моего детства

Паруса моего детства (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.01982, Паруса моего детства
Приключения, Семейный66 мин12+

О фильме

1918 год. Небольшой городок на Могилевщине охвачен революционными событиями. Беспризорник Степка Царев, запутавшийся в своих наблюдениях за городской жизнью, однажды встречает моряка-балтийца. Председатель ревкома Лозовик становится мальчишке настоящим другом и помогает ему найти свое место в драматических событиях тех лет.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb