Паруса моего детства (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.01982, Паруса моего детства
Приключения, Семейный66 мин12+
О фильме
1918 год. Небольшой городок на Могилевщине охвачен революционными событиями. Беспризорник Степка Царев, запутавшийся в своих наблюдениях за городской жизнью, однажды встречает моряка-балтийца. Председатель ревкома Лозовик становится мальчишке настоящим другом и помогает ему найти свое место в драматических событиях тех лет.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время66 мин / 01:06
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb