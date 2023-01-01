Время ее сыновей
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Время ее сыновей

Время ее сыновей (сериал, 1974) смотреть онлайн

8.41974, Время ее сыновей 1 сезон
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ученый-онколог Иван Гуляев узнает, что его брат Павел недавно прошел обследование в клинике, и его случай безнадежен. Павел догадывается о диагнозе, но, встретившись, братья об этом не говорят.

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Страна
СССР
Жанр
Драма

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