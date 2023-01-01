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Время ее сыновей (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.51974, Время ее сыновей. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Ученый-онколог Иван Гуляев узнает, что его брат Павел недавно прошел обследование в клинике, и его случай безнадежен. Павел догадывается о диагнозе, но, встретившись, братья об этом не говорят.
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Информация
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Виктор
Туров
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ББАктёр
Бронюс
Бабкаускас
- Актёр
Юрий
Горобец
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- МЕАктёр
Михаил
Езепов
- ВЗАктёр
Владимир
Золотухин
- ВЛАктёр
Владимир
Лаптев
- ОЛАктриса
Ольга
Лысенко
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- ВТСценарист
Виктор
Туров
- ДЗОператор
Дмитрий
Зайцев
- ОЯКомпозитор
Олег
Янченко