Время ее сыновей. Сезон 1. Серия 1
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Время ее сыновей (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.51974, Время ее сыновей. Сезон 1. Серия 1
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ученый-онколог Иван Гуляев узнает, что его брат Павел недавно прошел обследование в клинике, и его случай безнадежен. Павел догадывается о диагнозе, но, встретившись, братья об этом не говорят.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

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