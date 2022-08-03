У Анны хорошая работа, любящий муж и прекрасная дочка. Но все рушится в одно мгновенье, когда ей переходит дорогу лучшая подруга. С работы Анну с треском увольняют, муж уходит, и кажется, что ей, оставшейся одной с маленькой дочерью, помощи ждать неоткуда. Не все благополучно и в семье Владимира, подполковника в отставке. Но невзгоды и предательства не ломают героев. И их случайная встреча дает надежду на хоть и позднюю, но такую настоящую любовь.

