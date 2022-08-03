Зимний вальс (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Зимний вальс
Мелодрама184 мин12+
О фильме
У Анны хорошая работа, любящий муж и прекрасная дочка. Но все рушится в одно мгновенье, когда ей переходит дорогу лучшая подруга. С работы Анну с треском увольняют, муж уходит, и кажется, что ей, оставшейся одной с маленькой дочерью, помощи ждать неоткуда. Не все благополучно и в семье Владимира, подполковника в отставке. Но невзгоды и предательства не ломают героев. И их случайная встреча дает надежду на хоть и позднюю, но такую настоящую любовь.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ВАРежиссёр
Вадим
Арапов
- ВПРежиссёр
Вячеслав
Падалка
- АПАктриса
Анна
Полупанова
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- Актриса
Алёна
Ивченко
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- АНАктриса
Анна
Носатова
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- МТСценарист
Марина
Тарабанчук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИГХудожник
Иван
Гайдуков
- МГОператор
Мурад
Газиев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко