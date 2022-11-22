Духов день
Wink
Фильмы
Духов день
5.91990, Духов день
Фантастика, Драма110 мин18+
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Духов день (фильм, 1990) смотреть онлайн

О фильме

Иван Христофоров открывает в себе странное свойство непроизвольно взрывать окружающие предметы. Пытаясь понять причину и смысл этой необычной способности, он обращается к фамильной истории. Внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего.


Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Духов день»