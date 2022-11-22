5.91990, Духов день
Фантастика, Драма110 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Духов день (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Иван Христофоров открывает в себе странное свойство непроизвольно взрывать окружающие предметы. Пытаясь понять причину и смысл этой необычной способности, он обращается к фамильной истории. Внимание секретной государственной службы не сулит Христофорову ничего хорошего.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Сельянов
- ЮШАктёр
Юрий
Шевчук
- БГАктёр
Борис
Голяткин
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- ВСАктёр
Виктор
Семёновский
- ОГАктриса
Ольга
Григорьева
- ВЗАктёр
Владимир
Зубенко
- Актёр
Олег
Корчиков
- СЛАктёр
Станислав
Ландграф
- ВГАктёр
Владимир
Головин
- АААктёр
Александр
Анисимов
- МКСценарист
Михаил
Коновальчук
- Сценарист
Сергей
Сельянов
- МДПродюсер
Марина
Довладбегян
- САОператор
Сергей
Астахов
- ЮШКомпозитор
Юрий
Шевчук