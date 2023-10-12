Короткометражная комедия об одинокой девушке, которая пытается приворожить кузнеца при помощи особого зелья. Деревенский плотник решает подарить соседке колыбель, намекая, что ей уже давно пора найти жениха. Девушка не хочет и слышать об этом и выгоняет доброжелателя. Жена мастера идет разбираться с обидчицей, но, узнав, что произошло, проникается ее проблемами. Девушка рассказывает, что уже давно мечтает о кузнеце, который живет в их деревне, но, кажется, не обращает на нее никакого внимания. Жена мастера предлагает прибегнуть к проверенному методу — приворотному зелью, которое делает местная знахарка. Удастся ли девушке завоевать сердце возлюбленного, расскажет фильм «Багряная трава» 1982 года, который уже можно смотреть онлайн на Wink.

