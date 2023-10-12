Багряная трава (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.01982, Багряная трава
Комедия, Короткометражка28 мин12+
О фильме
Короткометражная комедия об одинокой девушке, которая пытается приворожить кузнеца при помощи особого зелья. Деревенский плотник решает подарить соседке колыбель, намекая, что ей уже давно пора найти жениха. Девушка не хочет и слышать об этом и выгоняет доброжелателя. Жена мастера идет разбираться с обидчицей, но, узнав, что произошло, проникается ее проблемами. Девушка рассказывает, что уже давно мечтает о кузнеце, который живет в их деревне, но, кажется, не обращает на нее никакого внимания. Жена мастера предлагает прибегнуть к проверенному методу — приворотному зелью, которое делает местная знахарка. Удастся ли девушке завоевать сердце возлюбленного, расскажет фильм «Багряная трава» 1982 года, который уже можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоSD
Время28 мин / 00:28
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