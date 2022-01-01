Подрыв (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Белорусская военная драма о молодых ребятах, занимающихся разминированием территорий после ухода немецких войск в 1945 году. Конец Второй мировой войны. Оккупанты уже ушли из Белорусской ССР, но оставили после себя множество мин и других снарядов, которые угрожают мирному населению. Передвигаться по дорогам и полям все еще смертельно опасно, а специалистов-саперов катастрофически не хватает. Начинается вербовка молодых людей, готовых пойти добровольцами на это опасное дело. Обучаются они чуть больше недели, а после идут рисковать жизнями в составе отрядов ОСОАВИАХИМа. Главой одного из таких отрядов назначен Игорь Валерьянович Кунцевич, молодой командир, уже успевший поседеть на войне. Он быстро завоевывает доверие своих подчиненных, но хранит мрачную тайну из своего прошлого.



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