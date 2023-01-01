Биография

Певица Полина Гагарина – истинная звезда современного шоу-бизнеса. Ее можно увидеть не только на сцене, она является известной моделью, композитором и общественным деятелем. Победительница «Фабрики звезд – 2», обладательница «Золотого граммофона» представляла страну на конкурсе «Евровидение 2015», где заняла второе призовое место. Родилась в городе Москве в 1987 году. Воспитанием девочки занималась бабушка, так как мать – профессиональная танцовщица – постоянно была на гастролях. В 14-летнем возрасте Гагарина пошла учиться в музыкальное училище, а уже через 2 года стала участницей «Фабрики звезд». Дважды была замужем. Со вторым мужем Дмитрием Исхаковым воспитывает двоих детей. С 2018 года Гагарина – член Совета при Президенте в вопросах культуры и искусства. Карьера певицы Полины Гагариной началась после победы в самом топовом песенном конкурсе в 2003 году. А уже с 2005 молодая звезда получила выгодный контракт с продюсерским центром АРС Records и в тот же год на конкурсе «Новая волна» с работой «Колыбельная» заняла третье место. Песня стала народным хитом. В 2010 году выходит второй альбом звезды «О себе». Параллельно были окончены курсы в Школе-студии МХАТ, и, помимо певческой карьеры, Полина Гагарина начинает сниматься в кино («Одной левой», 2015, «Заповедник», 2018).