Фильм Летучий корабль смотреть онлайн

Сюжет

Киноверсия знаменитого советского мультфильма: новый фильм от Ильи Учителя «Летучий корабль» уже ждет вас на Wink! Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Александр Метелкин в сказке, где дружба и любовь преодолевают все �преграды.



В центре сюжета — история о царевне Забаве, мечтающей о настоящей любви, и о простом матросе Иване, у которого нет ни гроша за душой. Чтобы спасти девушку от коварных планов короля, который собирается выдать дочь за богатого иностранца, молодой человек начинает строить летучий корабль. Однако на их пути к счастью встают не только королевские интриги, но и темные силы. Фильм снят по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, а песни главных героев исполняют Feduk, а также Анна Пересильд, известная по главной роли в драме «Слово пацана. Кровь на асфальте».



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