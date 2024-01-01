Фильм Летучий корабль смотреть онлайн
Сюжет
Киноверсия знаменитого советского мультфильма: новый фильм от Ильи Учителя «Летучий корабль» уже ждет вас на Wink! Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и Александр Метелкин в сказке, где дружба и любовь преодолевают все �преграды.
В центре сюжета — история о царевне Забаве, мечтающей о настоящей любви, и о простом матросе Иване, у которого нет ни гроша за душой. Чтобы спасти девушку от коварных планов короля, который собирается выдать дочь за богатого иностранца, молодой человек начинает строить летучий корабль. Однако на их пути к счастью встают не только королевские интриги, но и темные силы. Фильм снят по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, а песни главных героев исполняют Feduk, а также Анна Пересильд, известная по главной роли в драме «Слово пацана. Кровь на асфальте».
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
- ИУРежиссёр
Илья
Учитель
- Актёр
Александр
Метёлкин
- КТАктриса
Ксения
Трейстер
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Полина
Гагарина
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Анна
Уколова
- �ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- АБАктёр
Антон
Бирюков
- КЧСценарист
Константин
Челидзе
- Продюсер
Алексей
Учитель
- АСПродюсер
Антон
Сиренко
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- ЭДПродюсер
Эльвира
Дмитриевская
- АУАктёр дубляжа
Антон
Ушаков
- ЕЯАктриса дубляжа
Елена
Яшнова
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- ЕСАктриса дуб�ляжа
Елена
Сортова
- АСАктриса дубляжа
Алиса
Соловьева
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- СРКомпозитор
Савва
Розанов