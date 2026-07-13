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Гастролеры (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Гастролеры. Сезон 1 16 серий
Комедия, Мелодрама16+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 1
- 16+43 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 2
- 16+43 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 4
- 16+45 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 5
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 7
- 16+45 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 8
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 9
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 10
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 11
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 12
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 13
- 16+45 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 14
- 16+44 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 15
- 16+46 мин
Гастролеры
Сезон 1 Серия 16
О сериале
В криминальном районе Тамбова живут два брата: Вова Сабонеев, владелец популярного среди братвы ресторана, и Мишаня, беспечный весельчак, вечно попадающий в переделки. Очередная выходка Мишани провоцирует конфликт между Вовой и местными авторитетами. Братья вынуждены бежать в Литву, с которой у Вовы связаны романтические воспоминания.
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