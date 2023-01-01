Биография

Наргис Абдуллаева — узбекская и российская актриса. Родилась в Ташкенте 2 октября 1981 года. В 2002 году Наргис окончила театральную школу при драматическом театре «Ильхом». Актриса участвовала в таких постановках, как «Орестея», «Квартал „Тортилья-Флет“», «Радение с гранатом». Также преподавала актерское мастерство и режиссировала спектакли в Интегрированном театре-студии «Круг II». Съемочную карьеру Наргис Абдуллаева начала в 2006 году с узбекских фильмов. Ее первыми проектами были полнометражные ленты «Согдиана» и «Прости». В 2014-м она снялась в российской многосерийной картине «Без следа». Самыми заметными работами в ее карьере стали роли в сериалах «Ваша честь» 2021 года и «Продукты 24».