Фрау (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Неординарная история о любви и преодолении стереотипов: новый фильм «Фрау» ждет вас на Wink! Искреннее драмеди Любови Мульменко с Лизой Янковской в главной роли.
В старинной бабушкиной квартире живет моло�дой человек с причудами Ваня, который работает в магазине «Охотник и Рыболов» и любит называть всех женщин «Фрау». В один прекрасный день он встречает талантливую балерину по имени Кристина. Ваня начинает проявлять внимание к ней весьма оригинальным образом, внося в серые будни нотки комедии и романтики. В свою очередь, Кристина настроена на то, чтобы помочь молодому человеку избавиться от странностей. По мере развития сюжета главные герои сталкиваются с различными препятствиями, но их отношения становятся крепче благодаря взаимопониманию и поддержке.
Если вас привлекает глубокое исследование человеческих взаимоотношений и ценностей, то не пропустите комедийную драму «Фрау» — фильм (2023) смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
Фрау смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЛМРежиссёр
Любовь
Мульменко
- ВКАктёр
Вадик
Королев
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- Актриса
Инга
Оболдина
- ЛЧАктриса
Людмила
Чиркова
- Актриса
Дарья
Коныжева
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Алексей
Розин
- ВЛАктриса
Виктория
Лемешенко
- ВМАктриса
Варвара
Маценова
- ИЛАктёр
Илья
Линович
- ЛМСценарист
Любовь
Мульменко
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- МСПродюсер
Мария
Семенова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- АЕОператор
Артем
Емельянов
- МФОператор
Мария
Фалилеева