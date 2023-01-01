Фрау (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Неординарная история о любви и преодолении стереотипов: новый фильм «Фрау» ждет вас на Wink! Искреннее драмеди Любови Мульменко с Лизой Янковской в главной роли.



В старинной бабушкиной квартире живет моло�дой человек с причудами Ваня, который работает в магазине «Охотник и Рыболов» и любит называть всех женщин «Фрау». В один прекрасный день он встречает талантливую балерину по имени Кристина. Ваня начинает проявлять внимание к ней весьма оригинальным образом, внося в серые будни нотки комедии и романтики. В свою очередь, Кристина настроена на то, чтобы помочь молодому человеку избавиться от странностей. По мере развития сюжета главные герои сталкиваются с различными препятствиями, но их отношения становятся крепче благодаря взаимопониманию и поддержке.



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