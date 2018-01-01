Биография

Любовь Мульменко – сценарист, актриса, драматург, журналист, родилась 1 сентября 1985 года. Лауреат премии «Слово». Фильмография насчитывает более 10 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали сценарии к многосерийным кинолентам «Красные браслеты», «Детки», «Верность», «Гипноз», комедии «Про любовь. Только для взрослых». В 2008 году стала выпускницей университета в Перми, получив профессию журналист. В 2009 году дополнительно окончила курсы журналистики в северной столице. Работала над несколькими театральными постановками. Свою кинокарьеру начала в 2013 году. Дебютным фильмом Любови Мульменко стала мелодрама «Еще один год». Эта работа принесла сценаристу премию «Слово». Затем написала сценарий к полнометражной драме «Комбинат "Надежда"». Кинолента была представлена на кинофестивале в Нидерландах. В 2016 году Любовь Мульменко написала сценарий сериала «Красные браслеты». В 2017 году фильмография сценариста пополнилась полнометражной комедией «Про любовь. Только для взрослых» режиссера Анны Меликян. В том же году по ее сценарию выпустили сериал «Детки» с Евгением Цыгановым в главной роли. В 2019 году на экраны вышла кинокартина «Верность».