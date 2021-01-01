Разжимая кулаки (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.72021, Разжимая кулаки
Драмы96 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Небольшой североосетинский шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Рос�тов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ККРежиссёр
Кира
Коваленко
- МААктриса
Милана
Агузарова
- АКАктёр
Алик
Караев
- СХАктёр
Сослан
Хугаев
- ХБАктёр
Хетаг
Бибилов
- АХАктёр
Арсен
Хетагуров
- МПАктриса
Милана
Пагиева
- ККСценарист
Кира
Коваленко
- АЯСценарист
Антон
Яруш
- ЛМСценарист
Любовь
Мульменко
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ЭРПродюсер
Эллен
Роднянская
- АБХудожница
Ася
Белова
- МКМонтажёр
Мухарам
Кабулова
- ВДМонтажёр
Венсан
Дево
- ПФОператор
Павел
Фоминцев