Дунай
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Дунай (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.82021, Дунай
Мелодрама, Драма108 мин18+

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О фильме

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дунай»