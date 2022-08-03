Дунай (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.82021, Дунай
Мелодрама, Драма108 мин18+
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О фильме
Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛМРежиссёр
Любовь
Мульменко
- НЛАктриса
Надежда
Лумпова
- НВАктёр
Ненад
Васич
- ДМАктёр
Душан
Мамула
- СТАктриса
Сири
Тереза Солли
- МЯАктриса
Милица
Яневски
- МЛАктёр
Милош
Лазаров
- ВГАктёр
Владимир
Гвойич
- ЛМСценарист
Любовь
Мульменко
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Максим
Коропцов
- ВБХудожница
Ваня
Боуден
- МЯХудожница
Мария
Яношевич
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- МХОператор
Михаил
Хурсевич