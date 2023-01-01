Биография

Максим Коропцов — российский продюсер и актер. Родился в Ленинграде 13 сентября 1966 года. Окончил переводческий факультет института иностранных языков имени Мориса Тореза. Переводил иностранные фильмы, в результате чего кино стало его главным увлечением. Сначала Максим работал администратором в кинокомпании, а потом стал соучредителем студий «Рекун» и «Мармот-фильм». Как актер принимал участие в съемках и озвучивании фильма «Страна глухих». Максим Коропцов известен в качестве исполнительного продюсера таких крупных отечественных проектов, как «Стиляги», «Оттепель», «Ищу тебя», «Географ глобус пропил», «Большой». В 2022 году его фильмография пополнилась мелодрамой «Надвое».