Дунай
Актёры и съёмочная группа фильма «Дунай»

Режиссёры

Любовь Мульменко

Режиссёр

Актёры

Надежда Лумпова

АктрисаНадя
Ненад Васич

Nenad Vasic
Актёр
Душан Мамула

Актёр
Сири Тереза Солли

Актриса
Милица Яневски

Milica Janevski
Актриса
Милош Лазаров

Milos Lazarov
Актёр
Владимир Гвойич

Vladimir Gvojic
Актёр

Сценаристы

Любовь Мульменко

Сценарист

Продюсеры

Валерий Тодоровский

Продюсер
Анастасия Бирюкова

Продюсер
Максим Коропцов

Продюсер

Художники

Ваня Боуден

Художница
Мария Яношевич

Художница

Монтажёры

Александр Крылов

Монтажёр

Операторы

Михаил Хурсевич

Оператор