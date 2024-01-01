Пришелец (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Нелюдимый мужчина встречает девочку-инопланетянку. Фильм «Пришелец» — фантастическая драма от режиссера «Далекие близкие» Ивана Соснина о том, что как важно верить в чудо.



На Урале в скромной дерев�ушке, каких много, сложно найти такого человека, как Леша. Земляки и вовсе считают его недалеким. Леша живет затворником, лачугу он себе построил из кусков разного мусора. Он плохо слышит и использует слуховой аппарат, хотя редко с кем общается. Все его мысли занимает возможность существования иной жизни, поэтому он давно мечтает словить радиоволну, где вещают пришельцы. Все кругом потешаются над этим чудаком, но однажды зимой на его участке появляется незнакомый ребенок. Очень быстро Леша понимает, что девочка — та самая гостья из внеземной цивилизации, которую он столько звал.



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