Пришелец (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Нелюдимый мужчина встречает девочку-инопланетянку. Фильм «Пришелец» — фантастическая драма от режиссера «Далекие близкие» Ивана Соснина о том, что как важно верить в чудо.
На Урале в скромной дерев�ушке, каких много, сложно найти такого человека, как Леша. Земляки и вовсе считают его недалеким. Леша живет затворником, лачугу он себе построил из кусков разного мусора. Он плохо слышит и использует слуховой аппарат, хотя редко с кем общается. Все его мысли занимает возможность существования иной жизни, поэтому он давно мечтает словить радиоволну, где вещают пришельцы. Все кругом потешаются над этим чудаком, но однажды зимой на его участке появляется незнакомый ребенок. Очень быстро Леша понимает, что девочка — та самая гостья из внеземной цивилизации, которую он столько звал.
Как изменится жизнь Леши после встречи с инопланетянкой? Узнаете в фильме «Пришелец» (2024), смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Соснин
- Актёр
Максим
Стоянов
- АМАктриса
Алёна
Мирошникова
- ТГАктриса
Татьяна
Голубева-Сумарокова
- Актёр
Сергей
Федоров
- ИААктриса
Ирма
Арендт
- ВМАктриса
Василина
Маковцева
- ЛИАктриса
Любовь
Иванская
- АЩАктёр
Алексей
Щипанов
- ИССценарист
Иван
Соснин
- ЯШПродюсер
Яна
Шмайлова
- ФБПродюсер
Филипп
Бобров
- МДПродюсер
Максим
Добромыслов
- НБПродюсер
Наталья
Брянцева
- Продюсер
Максим
Стоянов
- АНПродюсер
Аделина
Нигматова
- ИКПродюсер
Игорь
Кузнецов
- АГХудожник
Артем
Груздев
- АДХудожник
Алексей
Дударев
- МОХудожница
Мария
Орлова
- МЯМонтажёр
Максим
Якимов
- ОГМонтажёр
Олег
Гончаренко
- ИСМонтажёр
Иван
Соснин
- ИСОператор
Иван
Соломатин
- ГВОператор
Григорий
Векслер
- ДМОператор
Дмитрий
Мишин
- ТТКомпозитор
Тео
Тао
- ИМКомпозитор
Илья
Масленников