Биография

Сергей Федоров — российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Сладково 12 июля 1966 года. С раннего возраста участвовал в художественной самодеятельности, но после службы в армии поступил на исторический факультет в Уральский государственный университет имени Горького. В 1989 году стал артистом Малого драматического театра «Театрон» в Екатеринбурге. В 1992-м переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Получив диплом, вернулся в Екатеринбург и продолжил играть на сцене «Театрона», пока в 2003-м не познакомился с Николаем Колядой. Дебютом Сергея Федорова в кино стала драма «Правда о щелпах» 2004 года. В 2023-м актер исполнил роль таксиста в фэнтези-сериале «Библиотекарь» из линейки more originals.