На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Пока Женя отправляется на экзамен в школу, Рома умоляет Лелю простить его. В этот момент к ней приходит майор Басов с букетом роз и видит их вместе. Между тем Цыган обнаруживает шаль своей матери и один из автоматов в доме семьи Кашиных. Владелец ломбарда тут же осознает, кто на самом деле похитил оружие.



Смогут ли Рома и Женя опередить Цыгана и избавиться от остальных стволов, узнаете в новом эпизоде 1 сезона криминальной комедии «На автомате». 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна в отличном качестве на видеопортале Wink!



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