На автомате. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
На автомате
1-й сезон
7-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока Женя отправляется на экзамен в школу, Рома умоляет Лелю простить его. В этот момент к ней приходит майор Басов с букетом роз и видит их вместе. Между тем Цыган обнаруживает шаль своей матери и один из автоматов в доме семьи Кашиных. Владелец ломбарда тут же осознает, кто на самом деле похитил оружие.

Смогут ли Рома и Женя опередить Цыгана и избавиться от остальных стволов, узнаете в новом эпизоде 1 сезона криминальной комедии «На автомате». 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна в отличном качестве на видеопортале Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»