WinkСериалыНа автомате1-й сезон7-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
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О сериале
Пока Женя отправляется на экзамен в школу, Рома умоляет Лелю простить его. В этот момент к ней приходит майор Басов с букетом роз и видит их вместе. Между тем Цыган обнаруживает шаль своей матери и один из автоматов в доме семьи Кашиных. Владелец ломбарда тут же осознает, кто на самом деле похитил оружие.
Смогут ли Рома и Женя опередить Цыгана и избавиться от остальных стволов, узнаете в новом эпизоде 1 сезона криминальной комедии «На автомате». 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна в отличном качестве на видеопортале Wink!
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
С�лава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин