На автомате (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Динамичная криминальная комедия о неожиданной удаче и ее последствиях со звездой «Слова пацана. Кровь на асфальте» Славой Копейкиным. Не пропустите новинку «На автомате» — сериал (2023) онлайн смотреть уже можно на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с двумя братьями-подростками, которые случайно обнаруживают в полуразрушенном гараже нечто ценное, спрятанное кем-то от посторонних глаз. Надеясь быстро заработать, ребята решают продать свою находку, и это запускает цепь событий, в которую оказываются вовлечены не только они сами, но также их мать Светлана, невезучий полицейский со своей дочерью-блогером и преследующий собственные цели работник ломбарда Альберт.



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