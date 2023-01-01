На автомате (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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Динамичная криминальная комедия о неожиданной удаче и ее последствиях со звездой «Слова пацана. Кровь на асфальте» Славой Копейкиным. Не пропустите новинку «На автомате» — сериал (2023) онлайн смотреть уже можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с двумя братьями-подростками, которые случайно обнаруживают в полуразрушенном гараже нечто ценное, спрятанное кем-то от посторонних глаз. Надеясь быстро заработать, ребята решают продать свою находку, и это запускает цепь событий, в которую оказываются вовлечены не только они сами, но также их мать Светлана, невезучий полицейский со своей дочерью-блогером и преследующий собственные цели работник ломбарда Альберт.
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Информация
Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин